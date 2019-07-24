Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дуже апетитного капусняка з квашеної капусти для ситної вечері

384 Читати матеріал російською

Традиційною стравою української кухні можна назвати капусняк. Овочевий суп з квашеної капусти відрізняється особливим смаком і неймовірним ароматом.

Незважаючи на той факт, що батьківщиною капусняка вважається Україна, страву також готують в таких країнах, як Білорусь, Словаччина і Польща. Виходячи з місцевих традицій, існує безліч рецептів овочевого супу з капустою, головна фішка якого – незвичайний смак з кислинкою.

Рецепт дуже апетитного капусняка з квашеної капусти для ситної вечері

Дотримуючись власних смакових вподобаннь, капусняк можна приготувати на м'ясному бульйоні, суп вийде ароматним і дуже ситним. Однак якщо ваша сім'я віддає перевагу більш легким стравам, слід спробувати зварити такий суп на овочевому бульйоні або зовсім на воді.

OBOZTREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з нашим оригінальним рецептом приготування капусняка з квашеної капусти за наступним посиланням.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані