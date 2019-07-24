Рецепт дуже апетитного капусняка з квашеної капусти для ситної вечері

Традиційною стравою української кухні можна назвати капусняк. Овочевий суп з квашеної капусти відрізняється особливим смаком і неймовірним ароматом.

Незважаючи на той факт, що батьківщиною капусняка вважається Україна, страву також готують в таких країнах, як Білорусь, Словаччина і Польща. Виходячи з місцевих традицій, існує безліч рецептів овочевого супу з капустою, головна фішка якого – незвичайний смак з кислинкою.

Дотримуючись власних смакових вподобаннь, капусняк можна приготувати на м'ясному бульйоні, суп вийде ароматним і дуже ситним. Однак якщо ваша сім'я віддає перевагу більш легким стравам, слід спробувати зварити такий суп на овочевому бульйоні або зовсім на воді.

OBOZTREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з нашим оригінальним рецептом приготування капусняка з квашеної капусти за наступним посиланням.

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