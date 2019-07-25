Рецепт дуже апетитного холодцю, щоб смачно нагодувати сім'ю і гостей

Популярною і традиційною стравою на святкових столах у багатьох сім'ях є холодець, який можна приготувати не тільки зі свинини і яловичини, а й з курки.

Як відомо, холодець з курки приготувати легше, тому що м'ясо птиці готується значно швидше, тому на підготовку страви піде менше часу.

Звертаючи увагу на технологію, можна приготувати смачний, прозорий і ароматний холодець. Його слід залити у форми або судочки і прикрасити виходячи з власних смакових і креативних побажаннь.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вашій увазі детальний покроковий рецепт приготування смачного холодцю з курки за цим посиланням.

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