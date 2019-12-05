Рецепт дивовижно смачних картопляних биточків

Якщо у вас є бажання порадувати своїх рідних і близьких смачною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт неймовірних картопляних биточків.

Страви з картоплі дуже популярні в багатьох сім'ях – їх під силу швидко і просто приготувати практично будь-якій господині.

Ми пропонуємо вам приготувати картопляні биточки, які виходять приголомшливо апетитними і дуже смачними. Страву не слід плутати зі "зразами" або "лежнями", бо технологія має свої відмінні риси.

Картопляні битки – прекрасний варіант сніданку на швидку руку, який замінить улюблені гарніри і стане справжньою окрасою вашого святкового столу.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачних картопляних биточків за наступним посиланням.

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