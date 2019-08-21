Рецепт дивовижно смачних дерунів по-білоруськи

Якщо вам потрібно швидко приготувати смачну страву для гостей, неодмінно зверніть увагу на деруни.

Ця страва відмінно підійде в тому випадку, якщо вам терміново потрібно зустрічати гостей, а під рукою лише базові продукти, серед яких – цибуля, картопля і курячі яйця.

Не секрет, що картопля по-справжньому універсальна, з неї можна приготувати безліч різних страв. Втім, саме деруни будуть виглядати на вашому столі по-справжньому святково, і навіть можуть замінити деякі основні страви.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачних класичних дерунів по-білоруськи за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам про рецепти найсмачніших дерунів.

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