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Рецепт дієтичного салату з кабачком, який точно вас вразить

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Немає нічого кращого і кориснішого в розпал літа, як легкий овочевий салат з кабачком, - він підійде як тим, хто стежить за своїм здоров'ям, так і бажаючим скинути зайві кілограми.

OBOZREVATEL.Smak представив детальні покрокові інструкції з приготування з фото.

Відзначається, що, за рецептом, салат готується тільки зі свіжих і здорових інгредієнтів без додавання будь-якої хімії та шкідливих продуктів.

Заправка до салату готується власноруч за лічені хвилини і здорово збагачує смак страви.

Повний список інгредієнтів і детальний рецепт салату з фотографіями процесу його приготування читайте за цим посиланням.

Незважаючи на те, що він легкий і дієтичний, - його смак обов'язково вас вразить!

Рецепт дієтичного салату з кабачком, який точно вас вразить

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт дивовижних млинчиків з кабачків.

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