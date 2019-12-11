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Рецепт чудової тушкованої риби з овочами

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Смачна ароматна риба, приготовлена в глибокій пательні з овочами – ідеальний обід і вечеря.

Приготувати таку страву простіше простого, при цьому вона виходить дієтичною, корисною, і найголовніше – дуже смачною

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Крім риби, нам знадобиться набір з різних овочів і пряна приправа.

Як приготувати таку страву, читайте в детальному рецепті від FoodOboz за посиланням: Риба з овочами на сковороді.

Риба з овочами на сковороді

Риба з овочами на сковороді

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