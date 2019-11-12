Рецепт чудової страви з буряка

Однією з найвідоміших перших страв в східній Європі вже кілька століть є суп з буряка на м'ясному бульйоні – свекольник.

Від борщу класичний свекольник відрізняється більш насиченим бордовим кольором і простотою приготування.

Традиційно такий суп наші предки вживали холодним в літню спеку і гарячим взимку або восени.

Читайте також: Рецепт дивовижного салату з буряком

Головним інгредієнтом цієї страви, безумовно, є буряк.

Щоб отримати від 2,5 до 3 літрів супу, знадобиться 3 великих буряка або 5 дрібних.

Також важливою складовою є лимонний сік, він допоможе зберегти красивий бордовий колір супу.

Про те, як приготувати цей суп, читайте в нашому рецепті з відео за цим посиланням: Свекольник.

Свекольник

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!