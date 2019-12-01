Рецепт чудової качки по-французьки

Дуже смачна і ароматна качка по-французьки – прекрасна страва для будь-якого святкового столу.
Така качка фарширується рисом, апельсинами і яблуками.
Крім цього, незамінним буде певний набір спецій, який додасть готовій птиці незабутній апетитний аромат.
Про те, як правильно нафарширувати птицю і приготувати цю страву, читайте в нашому покроковому рецепті з відео за наступним посиланням: Качка, фарширована по-французьки.
Качка, фарширована по-французьки
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