Рецепт чудової качки по-французьки

Дуже смачна і ароматна качка по-французьки – прекрасна страва для будь-якого святкового столу.

Така качка фарширується рисом, апельсинами і яблуками.

Крім цього, незамінним буде певний набір спецій, який додасть готовій птиці незабутній апетитний аромат.

Про те, як правильно нафарширувати птицю і приготувати цю страву, читайте в нашому покроковому рецепті з відео за наступним посиланням: Качка, фарширована по-французьки.

Качка, фарширована по-французьки

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