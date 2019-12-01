Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт чудової качки по-французьки

1.2т
Читати матеріал російською

Дуже смачна і ароматна качка по-французьки – прекрасна страва для будь-якого святкового столу.

Така качка фарширується рисом, апельсинами і яблуками.

Крім цього, незамінним буде певний набір спецій, який додасть готовій птиці незабутній апетитний аромат.

Про те, як правильно нафарширувати птицю і приготувати цю страву, читайте в нашому покроковому рецепті з відео за наступним посиланням: Качка, фарширована по-французьки.

Качка, фарширована по-французьки

Качка, фарширована по-французьки

Читайте також:

Кращі рецепти пісних страв до свята і не тільки.

Апетитні новорічні салати - 6 рецептів.

Рецепт дуже смачної і швидкої капусти на зиму.

Рецепти кращих страв до Різдва.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы