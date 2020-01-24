Рецепт чудового салату на Китайський Новий рік 2020

Перед святкуванням китайського Нового роки 25 січня 2020 року варто урізноманітнити своє меню цікавими традиційними стравами з китайської кухні.

FoodOboz пропонує приготувати теплий салат з телятиною та овочами.

М'ясо складає основу страви, але також в неї входять огірки, перець, цибуля, зелень і ряд спецій, які роблять салат унікальним і неповторним.

Новини Рецепт дуже смачної страви на Китайський Новий рік 2020

Таке блюдо сподобається всім любителям східної кухні і пряної їжі, при цьому, на готування необхідно всього близько півгодини часу.

Весь список і пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт приготування теплого салату з телятиною і овочами дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував також рецепт відмінних китайських пельменів, приготувати які до Нового року Щура в 2020 році може кожен.

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