Рецепт чудового чіа пудингу з бананом

Важко придумати більш універсальний і простий у приготуванні десерт, ніж пудинг.

FoodOboz пропонує приготувати оригінальний пудинг з чіа і бананом.

Насіння чіа вже досить довгий час відоме світові як суперфуд, багатий вітамінами, що чинить вкрай благотворний вплив на роботу шлунково-кишкового тракту і всього організму в цілому.

Новини Рецепт неймовірно смачних сирників без яєць

Банан ж додасть страві солодкості, ніжності і апетитного легкого аромату.

Всього за 20 хвилин можна приготувати порцію на сніданок, або відразу кілька, - кількість продуктів можна легко регулювати при необхідності.

Повний список інгредієнтів і покроковий рецепт приготування пудингу з чіа і бананом читайте за цим посиланням на нашому сайті.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачних оладок з гарбуза.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!