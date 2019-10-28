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Рецепт чудового чіа пудингу з бананом

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Важко придумати більш універсальний і простий у приготуванні десерт, ніж пудинг.

FoodOboz пропонує приготувати оригінальний пудинг з чіа і бананом.

Насіння чіа вже досить довгий час відоме світові як суперфуд, багатий вітамінами, що чинить вкрай благотворний вплив на роботу шлунково-кишкового тракту і всього організму в цілому.

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Банан ж додасть страві солодкості, ніжності і апетитного легкого аромату.

Всього за 20 хвилин можна приготувати порцію на сніданок, або відразу кілька, - кількість продуктів можна легко регулювати при необхідності.

Повний список інгредієнтів і покроковий рецепт приготування пудингу з чіа і бананом читайте за цим посиланням на нашому сайті.

Рецепт чудового чіа пудингу з бананом

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачних оладок з гарбуза.

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