П'ять рецептів страв з огірків, які не залишать байдужими ваших рідних

У розпал сезону овочів надзвичайно актуальні рецепти приготування страв зі свіжими огірками, - різномасті салати, супи і закуски.

OBOZREVATEL.Smak зібрав п'ять цікавих рецептів таких страв.

Перш за все, варто відзначити огірки з кетчупом, - за нашим рецептом їх можна приготувати дуже швидко і просто, при цьому, цікавий смак страви порадує всіх домочадців.

Оригінальною стравою можна назвати і салат з огірків і креветок, який має незвичайний, але дуже багатий і насичений смак.

Якщо у вас є солоні огірки, можна за допомогою нашого покрокового рецепта з фото приготувати салат з курячими сердечками. Блюдо виходить досить ніжним, але в той самий час ситним і поживним.

Дуже корисний салат з огірків, пекінської капусти та авокадо, - він може зайняти гідне місце в раціоні кожного, хто стежить за своїм здоров'ям і фігурою.

Крім іншого, на основі свіжих огірків можна приготувати для своїх близьких турецький холодний суп джаджик. Він дещо нагадує окрошку, але простіший в приготуванні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak приводив три кращих рецепта страв з кабачків, від яких сім'я і гості будуть в захваті.

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