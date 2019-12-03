Простий рецепт смачного чізкейка без випічки

На приготування такого популярного десерту як чізкейк зовсім не обов'язково витрачати багато часу.

Крім того, цей сирний смаколик легко готується без випікання! А люблять його і дорослі, і діти.

Історія винаходу чізкейка йде глибоко в античні часи. Але його сучасна варіація з'явилася в США в 1920-х роках. Американські ресторатори стали готувати ніжний сирний пиріг, в який одразу усі закохалися.

FoodOboz пропонує найпростіший рецепт чізкейку з сиру і будь-якого пісочного печива. Читайте його за посиланням: Чізкейк без випічки.

Чізкейк без випічки

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