Простий рецепт приголомшливих котлет з квасолі

В якості додаткового джерела білка і вітамінів в будь-яку пору року можна додавати в раціон різномасті страви з квасолі.
FoodOboz пропонує рецепт смачних котлет з квасолі.
У середньостатистичних бобових більше білка, ніж у курятини, при цьому, практично немає жирів за практично однакової калорійності.
Крім того, квасоля містить масу білка і харчових волокон, вітаміни РР, С, групи В, холін, калій і інші мікроелементи, що робить її куди кориснішою за м'ясо для травної системи.
А при правильному приготуванні бобові не поступляться м'ясу і в смакових аспектах.
Для приготування смачних квасолевих котлет Вам знадобиться безпосередньо квасоля, цибуля, яйця, масло, спеції, і близько півгодини часу (за умови завчасного замочування бобових).
Дивіться покроковий рецепт приготування котлет з квасолі за цим посиланням.
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