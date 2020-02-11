Простий рецепт приголомшливих котлет з квасолі

В якості додаткового джерела білка і вітамінів в будь-яку пору року можна додавати в раціон різномасті страви з квасолі.

FoodOboz пропонує рецепт смачних котлет з квасолі.

У середньостатистичних бобових більше білка, ніж у курятини, при цьому, практично немає жирів за практично однакової калорійності.

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Крім того, квасоля містить масу білка і харчових волокон, вітаміни РР, С, групи В, холін, калій і інші мікроелементи, що робить її куди кориснішою за м'ясо для травної системи.

А при правильному приготуванні бобові не поступляться м'ясу і в смакових аспектах.

Для приготування смачних квасолевих котлет Вам знадобиться безпосередньо квасоля, цибуля, яйця, масло, спеції, і близько півгодини часу (за умови завчасного замочування бобових).

Дивіться покроковий рецепт приготування котлет з квасолі за цим посиланням.

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