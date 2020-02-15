Простий рецепт ніжних сирників по-домашньому

Рум'яні солодкі сирники - один з найпопулярніших і корисних десертів.

При їх приготуванні варто враховувати кілька нюансів, тоді готова страва буде ніжною, смачною і не виникне проблем при смаженні сирників на пательні.

Щоб сирне тісто не розтікалося в гарячому маслі, слід зупинити вибір на нежирному сирі (від 0% до 5%), в ньому більше білка, і він краще тримає форму при термообробці. Сирники з нежирного сиру простіше перевертати при смаженні.

Також в тісто не потрібно класти яєчні білки, тоді на 400- 500 грамів сиру знадобиться не більше 2 столових ложок борошна, і готовий десерт матиме виражений сирний смак.

Детальний рецепт дуже смачних сирників доступний за посиланням: Сирники по-домашньому.

Сирники по-домашньому

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