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Простий рецепт легкого літнього десерту без цукру

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Всього за п'ять хвилин за допомогою декількох основних інгредієнтів можна приготувати смачний і простий літній десерт без цукру.

Таким рецептом ділиться автор паблік "Оля готує", передає OBOZREVATEL. Smak.

Для приготування потрібно 350 мл мигдалевого молока, 90 грам полуниці, 5 грам агар-агар, 1 банан і, за смаком, 1 столова ложка меду.

В першу чергу беремо полуницю і промиваємо її під проточною водою, тиснемо виделкою на невеликі шматочки. Аналогічний маневр проробляємо і з бананом.

Простий рецепт легкого літнього десерту без цукру

Основним інгредієнтом є молоко – автор використовує мигдальне, приготоване вдома. Молоко підігріваємо на середньому вогні, додаємо в нього агар-агар і кип'ятимо масу протягом 3-4 хвилин. Після в молоко додають подрібнені банан і полуниця, продукт ретельно перемішується.

Простий рецепт легкого літнього десерту без цукру

Маса застигає дуже швидко, тому, в першу чергу, потрібно в темпі перелити її по склянках.

Простий рецепт легкого літнього десерту без цукру

Охолоджуємо десерт і відправляємо його в холодильник на 30-40 хвилин, після чого він буде готовий.

Простий рецепт легкого літнього десерту без цукру

Десерт виходить свіжим і в міру солодким – його можна з'їсти після обіду або ввечері, а також використовувати в якості перекусу в один із спекотних літніх днів.

Простий рецепт легкого літнього десерту без цукру

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