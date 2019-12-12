Імбирні пряники – це різновид пряного печива з глазур'ю, яке традиційно готують до новорічних свят.
FoodOboz знайшов дуже простий рецепт чудових імбирних пряників на вершковому маслі.
Особливістю такої солодкої випічки є наявність імбиру, гвоздики, кориці і мускатного горіха. Саме цей набір прянощів надає пряникам їх неповторний різдвяний смак.
Як приготувати такий смаколик, читайте в нашому докладному рецепті за посиланням: Імбирні пряники.
Імбирні пряники
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