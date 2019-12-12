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Простий рецепт чудових імбирних пряників

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Імбирні пряники – це різновид пряного печива з глазур'ю, яке традиційно готують до новорічних свят.

FoodOboz знайшов дуже простий рецепт чудових імбирних пряників на вершковому маслі.

Особливістю такої солодкої випічки є наявність імбиру, гвоздики, кориці і мускатного горіха. Саме цей набір прянощів надає пряникам їх неповторний різдвяний смак.

Як приготувати такий смаколик, читайте в нашому докладному рецепті за посиланням: Імбирні пряники.

Імбирні пряники

Імбирні пряники

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