Імбирні пряники – це різновид пряного печива з глазур'ю, яке традиційно готують до новорічних свят.

FoodOboz знайшов дуже простий рецепт чудових імбирних пряників на вершковому маслі.

Особливістю такої солодкої випічки є наявність імбиру, гвоздики, кориці і мускатного горіха. Саме цей набір прянощів надає пряникам їх неповторний різдвяний смак.

Як приготувати такий смаколик, читайте в нашому докладному рецепті за посиланням: Імбирні пряники.

Імбирні пряники

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