Прості рецепти смачного варення, джему і желе зі смородини

У сезон ягід потрібно не упустити можливість порадувати рідних смачненьким і зробити заготовки на зиму, - зокрема, зварити варення, джем, желе з червоної або чорної смородини.
OBOZREVATEL.Smak зібрав кращі покрокові рецепти для цього з фотографіями процесу.
Варення з чорної смородини, приготоване за нашим рецептом, стане не тільки смачними ласощами до чаю, але і незамінним помічником при застуді в холодну пору року.
Воно містить безліч вітамінів, має відмінні смакові якості як самостійне блюдо і як доповнення до морозива, млинців, випічки.
Багато хто віддає перевагу чорній смородині у вигляді джему, а не варення, - так страва виходить більш ніжною і естетичною на вигляд, при цьому, солодкою, корисною, з нотками кислинки.
Дивіться список інгредієнтів і детальні інструкції з приготування джему з чорної смородини на OBOZREVATEL.Smak за цим посиланням.
Трохи більше часу займе приготування джему з червоної смородини, але за допомогою нашого рецепту він вийде ідеальним, з приємним яскравим смаком і кислинкою.
Для страви потрібно зовсім небагато інгредієнтів, в той час як з інструкціями з приготування вона вийде навіть у кулінара-початківця.
В якості альтернативи варенню і джему можна приготувати желе з червоної смородини за нашим рецептом, - воно вийде густим, схожим на повидло, при цьому, його можна буде їсти відразу або ж закатати в банки, щоб потім ласувати в будь-яку пору року.
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