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Прості рецепти смачного варення, джему і желе зі смородини

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У сезон ягід потрібно не упустити можливість порадувати рідних смачненьким і зробити заготовки на зиму, - зокрема, зварити варення, джем, желе з червоної або чорної смородини.

OBOZREVATEL.Smak зібрав кращі покрокові рецепти для цього з фотографіями процесу.

Варення з чорної смородини, приготоване за нашим рецептом, стане не тільки смачними ласощами до чаю, але і незамінним помічником при застуді в холодну пору року.

Воно містить безліч вітамінів, має відмінні смакові якості як самостійне блюдо і як доповнення до морозива, млинців, випічки.

Прості рецепти смачного варення, джему і желе зі смородини

Багато хто віддає перевагу чорній смородині у вигляді джему, а не варення, - так страва виходить більш ніжною і естетичною на вигляд, при цьому, солодкою, корисною, з нотками кислинки.

Дивіться список інгредієнтів і детальні інструкції з приготування джему з чорної смородини на OBOZREVATEL.Smak за цим посиланням.

Прості рецепти смачного варення, джему і желе зі смородини

Трохи більше часу займе приготування джему з червоної смородини, але за допомогою нашого рецепту він вийде ідеальним, з приємним яскравим смаком і кислинкою.

Для страви потрібно зовсім небагато інгредієнтів, в той час як з інструкціями з приготування вона вийде навіть у кулінара-початківця.

Прості рецепти смачного варення, джему і желе зі смородини

В якості альтернативи варенню і джему можна приготувати желе з червоної смородини за нашим рецептом, - воно вийде густим, схожим на повидло, при цьому, його можна буде їсти відразу або ж закатати в банки, щоб потім ласувати в будь-яку пору року.

Прості рецепти смачного варення, джему і желе зі смородини

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку п'яти кращих рецептів сирників.

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