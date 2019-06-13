Популярний львівський ресторан годував відвідувачів отруєною їжею

У Львові закрили популярний ресторан "Червона рута", де 8 червня понад 50 осіб, включаючи дітей, серйозно отруїлися. Щоб бути впевненими в якості їжі, готуйте самі: ось топ-3 рецепта швидких і смачних страв на вечерю.

Рішення про закриття закладу була змушена прийняти міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після з'ясування всіх деталей інциденту, пише прес-служба Львівської міськради.

Фахівці Держпродспоживслужби і Львівського лабораторного центру виявили велику кількість порушень в роботі ресторану. Так, з'ясувалося, що страви в закладі готувалися з порушеннями норм, а у всіх без винятку досліджених кулінарних виробах виявили хвороботворні бактерії.

В результаті вживання їжі в цьому ресторані постраждали щонайменше 55 осіб.

"На сьогодні ми маємо 55 постраждалих осіб, з них 6 дітей. В інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 46 осіб, з них 5 дітей", - повідомила чиновниця держнагляду Зоряна Стоцько.

"Ресторан закритий з 10 червня, надано припис для усунення недоліків та складено протокол для притягнення до адміністративної відповідальності. Поліція порушила кримінальне провадження за даним фактом", - повідомляє міськрада.

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