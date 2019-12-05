Пальчики оближеш! Рецепт чудового пирога з плавленим сирком

Дуже смачний домашній пиріг з начинкою з сиру і цибулі приготувати простіше простого.

Основою страви є бездріжджове пісочне тісто, а начинка складається зі смаженої цибулі і плавлених сирків.

Такий пиріг на смак схожий на кіш, проте відмінність полягає в тому, що начинка не покривається ще одним шаром тіста.

Для такої випічки підійде будь-який плавлений сир без добавок, наприклад: Дружба, Голландський, Вершковий на ваш смак.

Про те, як приготувати таку ситну закуску, читайте в детальному рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Цибулевий пиріг з плавленими сирками.

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