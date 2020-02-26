Особливий рецепт казково смачних налисників

У святковий тиждень Масляної традиційно готують не тільки млинці, а й популярний український десерт – солодкі і ніжні сирні налисники.
FoodOboz знайшов незвичайний рецепт найкращих налисників, в приготуванні яких є кілька секретів.
По-перше, для тіста потрібно не шкодувати яєць, адже сир слід загортати в еластичні, але особливо тонкі млинці. У нашому рецепті на дві склянки рідини потрібно взяти 5 яєць – такі млинці не вимагають великої кількості борошна, вони тоненькі, швидко просмажуються та дуже легко перевертаються!
Крім того, тісто при замішуванні має бути теплим, а замість рослинного масла потрібно в нього додати вершкове.
Начинка з сиру при цьому готується простіше простого.
Відеорецепт цього чудового десерту дивіться за посиланням: Налисники.
налисники
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