Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Кулінарні новини

Уріель Штерн
Уріель Штерн
Всі статті автора

Осенняя шарлотка с яблоками: рецепт

691 Читати матеріал російською

История умалчивает, кто первый обозвал эту версию яблочного пирога шарлоткой, но это был гений пиара.

Потому что рецепт классической, "академической" шарлотки из белых сухариков с кубиками яблок оказался забыт абсолютным большинством одесситов. Для одесских хозяек шарлотка – это бисквитообразное тесто с ломтиками яблок.

И это не все. Для 99% одесских девочек (да и мальчиков тоже) шарлотка – это первый настоящий десерт, первая самостоятельная "взрослая" выпечка, первый приступ кулинарного самоуважения и плотоядные аплодисменты всей семьи. Десертная инициация. Точных сроков нет, обычно происходит в 10-12 лет независимо от пола.

Новини
Суп-пюре из тыквы: рецепт

Это понятно и логично. В самой простой "детской" версии шарлотка – это запеченный слой яблок, залитый смесью яиц, сахара и муки. На выходе получается пирожок в два пальца высотой, который при этом вполне съедобен. А с трудом отодранные от противня яблоки можно присыпать сахарной пудрой, и никто ничего не заметит.

С годами и числом экспериментов растет мастерство и разнообразие. К примеру, уже есть варианты а-ля шарлотки с вишней: в слой жидкого бисквитного теста с разной высоты роняют замороженные вишни. Это вкусно, но для осени – все-таки классика.

Новини
Цимес — блюдо праздничного стола на Рош а-Шана

Моя бабушка обязательно смазывала форму для выпечки сливочным маслом. На него аккуратными кольцами выкладывала довольно крупные ломтики яблок. Посыпала их корицей. Заливала тестом и обязательно несколько раз похлопывала форму снизу, чтобы не осталось пустот. После выпечки давала остыть и выкладывала на блюдо яблоками вверх, просто перевернув форму.

В моей семье шарлотка – традиционный осенне-зимний пирог, привычный и любимый как вечер пятницы.

Нам потребуются для формы диаметром 22 сантиметра 5 яиц, по стакану муки и сахара, четыре крупных зеленых яблока, полчайной ложки соды, по чайной ложке лимонного сока и ванильного сахара, 50 грамм миндальной стружки (опционально).

Новини
Соленый арбуз и квашеные помидоры: рецепт

Начинаем с теста. Отделяем желтки от белков. Взбиваем белки с щепоткой соли до белизны. Продолжая взбивать, понемногу подсыпаем сахар. Когда миксер оставляет следы на взбитых белках, нужная консистенция достигнута. Добавляем желтки и ваниль, взбиваем все вместе до белизны. Мука - важный этап: ее нужно просеять и добавить к яйцам вручную, очень спокойно и аккуратно перемешивая снизу вверх. Резкие движения и бурная активность на этом этапе противопоказаны.

Осталось добавить "подъемной силы": половинку чайной ложки соды заливаем лимонным соком – гасим. Шипящую жидкость вливаем в тесто и аккуратно перемешиваем.

Яблоки – лучше всего брать зеленые, с плотной мякотью и кислинкой, сортов типа Ренет Симиренко. В идеале брать не только яблоки, но и помощника – пусть чистит! Нужно срезать кожуру, вырезать сердцевину с семечками, и нарезать яблоки крупными дольками.

Теперь застилаем разъемную форму бумагой для выпечки и выливаем на нее тесто. Разравниваем лопаточкой. Ломтики яблок втыкаем в тесто вертикально; необязательно, чтобы оно покрывало их сверху. Все, теперь в духовку – 180 градусов, 40 минут.

Шарлотка получается высокой и красивой, с пропеченным бисквитом и яблоками. И заниматься эквилибристикой с переворотами тоже нет нужды. Любители могут посыпать ее сверху миндальной стружкой или сахарной пудрой, а гурманы, не следящие за фигурой, покрыть взбитыми сливками. И что за ней следить? Не убежит...

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Уріель Штерн Уріель Штерн
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tesoro Malu
Tesoro Malu
Как человек пекущий Шарлотку как минимум раз в неделю круглый год, дополню, для того чтобы пирог не пригорел и не был сухой через 20-25 минут выгягиваю форму и накрываю фольгой и оставшееся время печется под фольгой. Смачного
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0