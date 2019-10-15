История умалчивает, кто первый обозвал эту версию яблочного пирога шарлоткой, но это был гений пиара.

Потому что рецепт классической, "академической" шарлотки из белых сухариков с кубиками яблок оказался забыт абсолютным большинством одесситов. Для одесских хозяек шарлотка – это бисквитообразное тесто с ломтиками яблок.

И это не все. Для 99% одесских девочек (да и мальчиков тоже) шарлотка – это первый настоящий десерт, первая самостоятельная "взрослая" выпечка, первый приступ кулинарного самоуважения и плотоядные аплодисменты всей семьи. Десертная инициация. Точных сроков нет, обычно происходит в 10-12 лет независимо от пола.

Это понятно и логично. В самой простой "детской" версии шарлотка – это запеченный слой яблок, залитый смесью яиц, сахара и муки. На выходе получается пирожок в два пальца высотой, который при этом вполне съедобен. А с трудом отодранные от противня яблоки можно присыпать сахарной пудрой, и никто ничего не заметит.

С годами и числом экспериментов растет мастерство и разнообразие. К примеру, уже есть варианты а-ля шарлотки с вишней: в слой жидкого бисквитного теста с разной высоты роняют замороженные вишни. Это вкусно, но для осени – все-таки классика.

Моя бабушка обязательно смазывала форму для выпечки сливочным маслом. На него аккуратными кольцами выкладывала довольно крупные ломтики яблок. Посыпала их корицей. Заливала тестом и обязательно несколько раз похлопывала форму снизу, чтобы не осталось пустот. После выпечки давала остыть и выкладывала на блюдо яблоками вверх, просто перевернув форму.

В моей семье шарлотка – традиционный осенне-зимний пирог, привычный и любимый как вечер пятницы.

Нам потребуются для формы диаметром 22 сантиметра 5 яиц, по стакану муки и сахара, четыре крупных зеленых яблока, полчайной ложки соды, по чайной ложке лимонного сока и ванильного сахара, 50 грамм миндальной стружки (опционально).

Начинаем с теста. Отделяем желтки от белков. Взбиваем белки с щепоткой соли до белизны. Продолжая взбивать, понемногу подсыпаем сахар. Когда миксер оставляет следы на взбитых белках, нужная консистенция достигнута. Добавляем желтки и ваниль, взбиваем все вместе до белизны. Мука - важный этап: ее нужно просеять и добавить к яйцам вручную, очень спокойно и аккуратно перемешивая снизу вверх. Резкие движения и бурная активность на этом этапе противопоказаны.

Осталось добавить "подъемной силы": половинку чайной ложки соды заливаем лимонным соком – гасим. Шипящую жидкость вливаем в тесто и аккуратно перемешиваем.

Яблоки – лучше всего брать зеленые, с плотной мякотью и кислинкой, сортов типа Ренет Симиренко. В идеале брать не только яблоки, но и помощника – пусть чистит! Нужно срезать кожуру, вырезать сердцевину с семечками, и нарезать яблоки крупными дольками.

Теперь застилаем разъемную форму бумагой для выпечки и выливаем на нее тесто. Разравниваем лопаточкой. Ломтики яблок втыкаем в тесто вертикально; необязательно, чтобы оно покрывало их сверху. Все, теперь в духовку – 180 градусов, 40 минут.

Шарлотка получается высокой и красивой, с пропеченным бисквитом и яблоками. И заниматься эквилибристикой с переворотами тоже нет нужды. Любители могут посыпать ее сверху миндальной стружкой или сахарной пудрой, а гурманы, не следящие за фигурой, покрыть взбитыми сливками. И что за ней следить? Не убежит...

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