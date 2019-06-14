Окрошка класична і хлібна, на квасі, кефірі, сметані, мінералці, пиві: рецепт на будь-який смак

Окрошка - найбільш популярний в жарку пору року вид супу, який має стільки варіацій приготування, що кожен може знайти собі улюблений рецепт цієї страви.

OBOZREVATEL.Smak зібрав найпоширеніші способи приготування окрошки.

Цей різновид супу широко популярний як через те, що відмінно втамовує спрагу в спеку, так і тому що його можна приготувати дуже швидко.

Звичайна або класична окрошка готується на домашньому білому квасі з м'ясними продуктами, соліннями і свіжими овочами, при цьому, приготування не займе більше 15 хвилин, - дивіться наш покроковий рецепт з фото за посиланням.

Цікаво, що насправді вже багато років ведуться суперечки, яка саме окрошка є "класичною": більшість схиляється до думки, що саме на квасі, в той час як дуже багато визнають такою окрошку на кефірі.

Також часто готують окрошку на сметані, однак, рецепти з молочними продуктами вимагають більше часу для приготування, близько 30 хвилин.

Оригінальний смак, легкість і свіжість має окрошка, приготована на мінеральній воді.

Окрошку можна приготувати навіть на пиві, тоді суп буде мати дуже глибокий незвичайний смак, цікавий запах і зовнішній вигляд.

Люди, які не вживають в їжу м'ясо, вегетаріанці, можуть скористатися цим рецептом для приготування окрошки без м'яса.

На OBOZREVATEL.Smak є ще ряд цікавих рецептів для приготування цього літнього супу. Зокрема, дивіться, як готується:

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати ідеальний суп-пюре, і приводив ряд покрокових рецептів.

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