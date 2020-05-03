Незвичайний шоколад б'є рекорди популярності в світі

Менше жирів і більше вітамінів – ось один із головних чинників зростання популярності в світі верблюжого молока.

Крім того, воно легко засвоюється, тому що його склад найбільш близький до людського грудного молока і навіть допомагає знизити рівень цукру в крові, пише uaeinside.com

Тому, цілком природно, що воно стало одним із компонентів виробництва шоколаду і важливим інгредієнтом для десертів.

uaeinside.com

У 2008 році бізнесмен Мартін Ван Алмсік відкрив у Дубаї першу в світі фабрику з виробництва шоколаду з верблюжого молока під назвою Al Nassma.

В процесі виробництва шоколаду верблюже молоко додається у вигляді сухого порошку, оскільки воно на 90% складається з води, а вода погано з'єднується з маслом із какао-бобів. Інгредієнтами шоколаду також є акацієвий мед і бурбонська ваніль. На фабриці Al Nassma виробляється в середньому 300 кг шоколаду в день, який експортується в декілька країн світу – від Сан-Дієго до Сіднея. На сьогодні шоколад із верблюжого молока можна знайти навіть у знаменитих лондонських універмагах Harrods і Selfridges.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перехід на темний шоколад, не допоможе в схудненні, оскільки він мало чим відрізняється від молочного.

Відзначається, що чорний шоколад не зовсім справедливо вважається здоровою альтернативою.

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