Найсмачніший "Цезар": як приготувати салат правильно

Один з найпопулярніших у світі салатів – "Цезар" - названий так на честь Цезаря Кардіні, американського кухаря італійського походження.

Відомий кулінар у 20-40-х роках XX століття володів декількома ресторанами в Тіхуані – мексиканському містечку на кордоні з США, де і пригощав відвідувачів своїми фірмовими стравами.

За легендою, салат був винайдений Кардіні 4 липня 1924 року в День незалежності США, коли на кухні ресторану Caesar's майже нічого не залишилося, а гості продовжували вимагати частувань. Кухар додав до листя салату пшеничні сухарики, пармезан і залив соусом. За бажанням, до салату додавали куряче м'ясо і помідори.

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Цезар Кардіні та його ресторан Caesar's

За словами дочки Кардіні, її батько, всупереч поширеній версії рецепта, не використав в "Цезарі" анчоуси. Легенда про те, що в салаті нібито були присутні анчоуси, з'явилася завдяки брату Цезаря, Алексу Кардіні, який додав анчоуси і назвав свій варіант страви "Салатом авіатора" (Алекс служив військовим льотчиком).

У класичному "Цезарі" особливу роль відіграє соус, який готується на основі витриманого в окропі яйця.

Детальний рецепт ідеальної страви від американського кухаря читайте за посиланням: Цезар класичний.

Цезар класичний

Крім того, для цінителів рибних смаків кулінари створили інший варіант цього салату - з анчоусами, і з червоною рибою замість курки. Пропонуємо вашій увазі цей рецепт за посиланням: Цезар з лососем.

Цезар з лососем

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