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Найсмачніший суп із сочевиці: простий рецепт

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Звичайний повсякденний обід можна перетворити на свято шлунка, якщо на перше зварити суп з сочевиці з беконом і копченостями.

FoodOboz знайшов рецепт густого, ситного чечевичного супу, на приготування якого йде мінімум сил і часу.

Нехитрий набір інгредієнтів: улюблені копчені ковбаски, овочі, півтори склянки сочевиці – і шикарний обід готовий!

Не забувайте, що сочевиця відноситься до дієтичних продуктів, які багаті білком.

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Крім того, в цьому представникові бобових міститься маса важливих для людського організму вітамінів і мікроелементів, а також ненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6.

Рецепт цієї страви читайте за посиланням: Сочевичний суп.

Сочевичний суп

Сочевичний суп

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