Найсмачніший суп із сочевиці: простий рецепт

Звичайний повсякденний обід можна перетворити на свято шлунка, якщо на перше зварити суп з сочевиці з беконом і копченостями.
FoodOboz знайшов рецепт густого, ситного чечевичного супу, на приготування якого йде мінімум сил і часу.
Нехитрий набір інгредієнтів: улюблені копчені ковбаски, овочі, півтори склянки сочевиці – і шикарний обід готовий!
Не забувайте, що сочевиця відноситься до дієтичних продуктів, які багаті білком.
Крім того, в цьому представникові бобових міститься маса важливих для людського організму вітамінів і мікроелементів, а також ненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6.
Рецепт цієї страви читайте за посиланням: Сочевичний суп.
Сочевичний суп
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