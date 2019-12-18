Найсмачніші оладки на ряжанці: кращий рецепт з фото

Пишні і рум'яні оладки – традиційна страва української кухні, яка за багато століть не втратила популярність.
Це не дивно, адже смачні оладки люблять і дорослі і діти. Та й приготувати їх досить просто, головне слідувати перевіреного рецепту і використовувати якісні кефір, кисляк або ряжанку.
Варто відзначити, що особливо смачними оладки виходять на густий ряжанці, їх ми і пропонуємо спробувати.
Такі оладки – ідеальний десерт на швидку руку.
Детальний рецепт оладок на ряжанці читайте за цим посиланням.
Оладки на ряжанці
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