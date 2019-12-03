Найкращий рецепт салату "Цезар" з куркою

Серед найпопулярніших і простих у приготуванні салатів завжди значиться салат "Цезар".

FoodOboz пропонує цікавий рецепт його приготування з сухариками і куркою.

Як відомо, батьківщиною страви є Північна Америка, і тому в класичному варіанті вона містить специфічні продукти, на які немає попиту в Україні.

Крім того, оригінальний салат містить не дуже багато калорій.

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Так, для зручності його склад адаптували не тільки по регіонах, але ще і в кожній кухні під свій власний смак.

Ми ж пропонуємо один з найпоширеніших способів приготування страви з доступними інгредієнтами.

Дивіться список продуктів і покроковий рецепт салату "Цезар" з куркою і сухариками за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як легко приготувати смачний жульєн з грибами і куркою.

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