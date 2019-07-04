Морквяні котлети: економний рецепт надзвичайно смачної страви

Всі знають, що морква – дуже корисний коренеплід, але його в нашому раціоні, на жаль, занадто мало.

Ми пропонуємо це виправити, і приготувати дуже смачні і при цьому корисні для здоров'я морквяні котлети.

Морквяні котлети

"Моркву застосовують як один з натуральних засобів для боротьби з онкологічними захворюваннями. У моркві містяться вітаміни В, С і А (бета-каротин), життєво важливі для імунної системи. Ці поживні речовини стимулюють ріст білих кров'яних тілець, які відіграють велику роль у боротьбі з раковими клітинами. Крім того, якщо хоча б тричі на тиждень у вашому раціоні буде морквяна страва, то процеси природного старіння в організмі сповільняться, а шкіра стане більш пружною", - говорить лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

Тому приступимо до приготування чарівних котлет з моркви.

Нам знадобиться:

Морква середнього розміру - 4 штуки

Манна крупа - 3 столових ложки

Яйце - 1 штука

Сіль – половина чайної ложки

Цукор – половина чайної ложки

Сметана – 1 столова ложка

Рослинна олія для обсмажування

Панірувальні сухарі - 100 грамів

Приготування:

Відварюємо моркву протягом 30 хвилин. Після цього проколюємо зубочисткою, щоб перевірити, чи зварилася вона.

Варену остиглу моркву натираємо на дрібній тертці, додаємо до морквяної маси сіль, цукор, сметану і манну крупу.

Після цього ретельно вмішуємо в морквяний "фарш" яйце і формуємо котлетки потрібного розміру.

Обвалюємо у панірувальних сухарях і смажимо до золотистої скоринки на розігрітій пательні з невеликою кількістю рослинного масла.

Подаємо готові морквяні котлети на стіл, прикрашаючи зеленню. До цієї страви підійде сметана або кетчуп в якості соуса.

Котлети з моркви виходять дуже смачними, їсти їх можна і в гарячому і в холодному вигляді, як самостійну страву або як доповнення до м'яса чи риби.

Детальний покроковий рецепт морквяних котлет з фото читайте за цим посиланням.

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