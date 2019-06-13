Літнє меню: кращі рецепти смачних холодних супів

У літню спеку немає нічого кращого порції смачного, ситного і освіжаючого холодного супу!
Найпопулярнішим холодним супом в Україні є класична окрошка, про яку ми розповімо нижче, але не варто забувати, що є й інші варіанти супу в спеку – це гаспачо, бурячник і таратор.
Це холодна перша страва, яка включає в себе як термічно оброблені так і сирі інгредієнти, нарізані і залиті сироваткою, квасом або кефіром. Основу для окрошки кожен вибирає на свій смак, але традиційними варіантами вважаються сироватка і домашній хлібний квас.
Окрошка на сироватці виходить більш ніжною, а квас надає гостроту.
Для окрошки нам знадобиться: редиска, картопля, свіжі огірки, відварна телятина або ковбаса, яйця і сироватка. Детальний рецепт окрошки читайте за цим посиланням.
Окрошка
Дуже легкий, але при цьому ситний помідорний суп гаспачо - родом з Іспанії. Гаспачо має надзвичайно свіжий і насичений смак завдяки зелені, часнику, соусу Табаско і оливковій олії.
Зробити його дуже легко. Для приготування цього італійського супу потрібні: помідори, огірки, болгарський перець, лимонний сік, оливкова олія, соус і кілька скибочок хліба. Докладний рецепт Гаспачо читайте за посиланням.
Гаспачо
Поживний і ситний бурячник – один з кращих холодних супів, який дуже легко "зібрати". Для цієї страви візьміть: буряк, яйця, зелену цибулю та кріп, огірки і лимонний сік. Як приготувати смачний холодний борячник читайте за цим посиланням.
Бурячник
Таратор
Відомий холодний суп таратор ідеальний для спекотних літніх днів. У Болгарії, звідки родом таратор, його подають і в тарілках, і у склянках.
Таратор
У спеку саме ця страва краще за інші втамовує спрагу.
Інгредієнти: Огірки - 500 грамів , кисле молоко - 900 мл, вода - 400 мл, кубики льоду - 5 штук, зубчик часнику, петрушка, кріп, волоські горіхи мелені - 30 грамів (3 столові ложки), сіль - 1 чайна ложка, перець чорний мелений - 1/2 чайної ложки.
Як приготувати таратор дивіться у відео:
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся