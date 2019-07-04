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Квашені помідори: Простий рецепт засолювання - через 3 дні можна їсти

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Це неймовірно простий, перевірений рецепт приготування літніх квашених помідорів.

На засолювання потрібно всього три дні, і чудова закуска готова. У холодильнику такі квашені томати можуть зберігатися цілий місяць, але повірте, розходяться вони за день-два, оскільки ну дуже смачні!

Отже, щоб процес засолювання зайняв три дні, потрібно акуратно вирізати у помідорів плодоніжки і використовувати гарячий, а не холодний розсіл. Ось і весь секрет.

Складові

  • Помідори (середньої величини) - 3 кг

  • Селера черешкова - 1 пучок

  • Часник - 1 головка середнього розміру

  • Кріп (або 2 столові ложки насіння кропу) - 1 пучок

  • Гострий перець - 1 стручок

  • Сіль (на 1 літр води) - 2 столових ложки

  • Цукор (на 1 літр води) - 2 столових ложки

Засолка

Готуємо селеру, кріп і часник: у селери відрізаємо верхівки із зеленню, а черешки нарізаємо на шматочки довжиною приблизно 10 см.

Кріп закладаємо цілим.

Миті помідори витираємо насухо і акуратно вирізаємо місце, де кріпилася плодоніжка.

Квашені помідори: Простий рецепт засолювання - через 3 дні можна їсти

Таким чином томати просоляться дуже швидко.

Квашені помідори: Простий рецепт засолювання - через 3 дні можна їсти

Беремо 3 літри води, доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, маленький стручок червоного перцю.

В окріп, буквально на 30 сек, кидаємо стебла селери і одразу шумівкою їх виймаємо.

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Залишаємо каструлю з окропом на маленькому вогні.

Починаємо збирати банку: укладаємо помідори, кріп, зелень і черешки селери, часник.

Помідори слід класти дірочками вгору, щоб з них при заливці виходило повітря, що перешкоджає проникненню розсолу всередину.

Заливаємо розсолом, який у нас стояв на маленькому вогні.

Залишаємо приблизно 1 стакан розсолу на той випадок, якщо помідори вберуть в себе воду, тоді доведеться на наступний день трохи долити.

Залишаємо банку в теплому приміщенні, прикривши зверху тарілкою.

Квашені помідори: Простий рецепт засолювання - через 3 дні можна їсти

За три дні розсіл помутніє, а на поверхні з'являться бульбашки, це буде означати, що закуска готова.

Закриваємо кришкою і прибираємо в холодильник готові солоні помідори.

Квашені помідори: Простий рецепт засолювання - через 3 дні можна їсти

При такому способі заквашування в розсіл не потрібно додавати оцет, а помідори на смак виходять як бочкові.

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