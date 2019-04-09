Кухня навиворіт: як краще варити яйця на Великдень

Напевно кожна господиня знає різні варіанти того як можна зварити яйця на Великдень. Ми відкрили для себе нові способи і хочемо поділитися з вами.

1. Яйця можна варити дві години.

Смак і термін зберігання таких яєць значно відрізняються від тих, що зварені звичайним способом. А перевірити це дуже легко. Для цього необхідно в каструлю з холодною водою додати одну столову ложку солі та викласти яйця – чисті і без тріщин. Далі необхідно накрити каструлю кришкою, довести до кипіння і виставити таймер на дві години. Смак таких яєць дивовижний, а білок набуває ніжного кремового кольору.

2. Яйця без води в аерогрилі

Ще один спосіб, який точно вас шокує. Спробуйте зварити кілька яєць зовсім без води в аерогрилі. Варити треба сирі яйця кімнатної температури при температурі 180 градусів 10 хвилин. При необхідності можна варити 20 хвилин, оскільки смак буде зовсім іншим.

3. Як добре почистити яйця?

Свіжі яйця краще опускати в киплячу воду, а остуджувати в прохолодній, але не крижаній воді, потім акуратно чистити. Не свіжі будуть добре чиститься в будь-якому випадку, не варто опускати їх в крижану воду.

4. Як прикрасити яйця на Великдень без лушпиння цибулі і різних барвників?

Для цього вам знадобляться: яєчний білок і звичайні серветки, бажано з білою основою. Малюнок і візерунки можна вибирати будь-які. Із серветок вирізаємо малюнок, якщо серветка двошарова один шар прибираємо, він не знадобиться. Прикрашаються вже варені яйця і найкраще підійдуть білі. Яйце необхідно змастити білком і наклеїти малюнок із серветки, акуратно придавлюючи пальцями. Після цього зверху покриваємо ще одним шаром білка. Готові прикрашені яйця викладаємо на сітку духовки, яку попередньо можна трохи розігріти.

5. Запечені яйця.

Плюс таких яєць в тому, що вони довго зберігаються навіть без холодильника. Можна пробувати запікати як сирі, так і варені яйця. Дуже важливо, щоб яйця не були холодні, а духовка – навпаки. Готувати при температурі 180 градусів 20 хвилин.

6. Яйця в соєвому соусі.

Що робити з яйцями, які залишилися після свят? Спробувати незвично їх приготувати. На сковороду необхідно додати приблизно дві столові ложки води і соєвого соусу, чайну ложку коричневого цукру, меленого імбиру, мускатного горіха, гранульованого часнику і одну гвоздику. Потім ретельно перемішати і викласти очищені яйця. Готувати потрібно на невеликому вогні 5-7 хвилин, постійно перевертаючи.

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