Кухня Албанії: які страви потрібно спробувати

Албанія – відносно новий напрямок для українських мандрівників. І він однозначно заслуговує на увагу, у тому числі завдяки гастрономічній різноманітності.

Кухня Албанії схожа на кухню сусідніх балканських країн: багата на свіжі овочі та овочеві салати, яскраві спеції, м'ясні та кисломолочні страви.

OBOZREVATEL вирішив зупинитися на моментах, що вигідно відрізняють кухню Албанії. Усі страви спробувала та рекомендує дієтолог Марія Колповська.

1. Риба і морепродукти

Восьминіг на грилі

Риба і морепродукти – одна з основ кухні Албанії. Дари моря в цій країні дешеві, місцеві рибалки продають їх прямо з човнів у портах прибережних містечок і на пляжах ресторанчиків. Кілограм креветок, мідій, кальмарів при покупці "з рук" в Албанії обійдеться менше, ніж в один євро. Страви з риби та морепродуктів у ресторанах трохи дорожче, але все інгредієнти свіжі – ранковий улов.

До речі, фермерська риба, вирощена в загатах, цінується набагато менше за дику і коштує дешевше.

На сході Албанії можна спробувати рибу з гірських річок і Охридського озера: форель, короп, сом. Найчастіше рибу готують при вас на мангалі з мінімумом солі і спецій і подають з величезною тарілкою овочевого салату.

2. На перше – албанський рибний суп

Традиційний для кухні Албанії рибний суп

Традиційний рибний суп, за правилами кухні Албанії, робиться з великою кількістю сушеної солодкої паприки, помідорами і пряною зеленню. Сама риба розварюється до стану пюре, блюдо виходить густим, ароматним і дуже ситним.

3. Бринза з овечого та козячого молока

Млинці з бринзою

Сири в кухні Албанії займають гідне місце і подаються як самостійна закуска або в складі салатів, мезе, пирогів.

При приготуванні традиційної бринзи використовуються добавки: гостра і солодка паприка, в'ялена чорниця, волоські горіхи і оливки. Кисломолочна продукція з коров'ячого молока зустрічається рідко, зате в магазинах і на базарах продається широкий асортимент козячих і овечих сирів.

4. Гостра паприка, фарширована волоськими горіхами

фарширована паприка

Ще одна традиційна закуска кухні Албанії – гостра паприка, яку, попередньо замаринувавши, фарширують сумішшю волоських горіхів, оливкової олії і пряних трав. Знайти цю страву можна в будь-якому ресторанчику, а також на полицях більшості супермаркетів в консервованому вигляді.

5. Алкоголь

Ракія – улюблений напій жителів Албанії

Алкоголь в Албанії коштує досить дорого. У магазинах можна знайти кілька сортів пива і вина, вироблених сусідніми країнами. Але місцеві, найчастіше, п'ють домашні спиртні напої – ракію або вино. Домашнє червоне сухе вино можна знайти і на базарах чи в ресторанчиках, досить непоганого якість, воно вигідно відрізняється ціною від "бутильованих" сортів.

6. Десерти

Албанці дуже люблять солодощі і випічку

Албанці дуже люблять солодощі. Цукерки та здоба – основний асортимент більшості місцевих магазинчиків, а на вулицях міст розташована маса дрібних пекарень, аромат від яких тягнеться на кілька кварталів.

Серед солодких страв можна виділити традиційний пиріг, зроблений з листкового тіста, волоських горіхів і меду.

Приємного апетиту і відмінного гастропутешествія!

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