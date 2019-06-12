Клієнт поскаржився на доставку піци і отримав жорстку відповідь

Клієнт поскаржився на якість доставки піци, в зв'язку з чим нарвався на жорстку відповідь від піцерії (такої ситуації можна уникнути, приготувавши вдома піцу з грибами за нашим рецептом).

Інцидент трапився в Лідс у Великій Британії, пише місцеве видання LeedsLive.

Відзначається, що на Квінсвуд-Драйв знаходиться піцерія Dino, - британці з найближчих районів люблять замовляти там їжу, оскільки 4 тисячі клієнтів оцінили ресторан на 5,7 балів з 6.

Однак, дехто на ім'я Лео після замовлення піци поставив оцінку в 2 бали і залишив відгук: "Їжа була середньою. Доставили занадто рано. Нехай і не гірше, але могло бути куди краще".

У відповідь адміністратор написав, що хлопець замовив нестандартну піцу з тунцем і солодкою кукурудзою, через що залишається незрозумілим, чого він очікував від неї.

"Ти знущаєшся з мене, - написали в Дінос і припустили, що клієнт відноситься до тих людей, які залишають погані відгуки для будь-якого місця з хорошим рейтингом просто для задоволення. - Такі люди, як ви, насправді мене зовсім не цікавлять, так що відтепер замовляйте з інших місцях, де якість їжі буде відповідати вашим стандартам, і доставка буде здійснюватися через годину".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку рецептів і порад, як приготувати найсмачнішу піцу вдома.

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