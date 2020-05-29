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Іспанські лікарі визначили найнебезпечніші для печінки продукти

3.3т
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Алкоголь, випічка та кондитерські вироби є головними продуктами, які згубно впливають на печінку.

Останні продукти, на думку іспанських дієтологів, сприяють накопиченню вісцерального жиру – найнебезпечнішого для здоров'я виду жиру, який перебуває у черевній порожнині навколо органів, печінки, підшлункової залози, серця, кишечника. Для збереження здоров'я печінки необхідно стежити за харчуванням і не забувати про фізичну активність, повідомляє La Vanguardia.

Випічка

Випічка

Getty

Експертка з харчування Єва Родрігес рекомендує людям, які піклуються про нормальне функціонування своєї печінки відмовитися від фастфуду, напівфабрикатів, різних снеків та істотно обмежити споживання цукру і солі.

Не зайвим буде й обмеження у вживанні червоного м'яса, вершків і вершкового масла, а також інших жирних продуктів.

Редиска

Редиска

ogorodsadovod.com

А ось на користь печінці підуть овочі з гіркуватим смаком – редиска, хрін, баклажани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легкий овочевий салат із капусти, огірків, помідорів і селери є однією з головних страв, які можна без проблем вживати навіть вночі.

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Тема
живлення
Тег
харчування
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