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Індійська кухня: рецепти, особливості та факти, які вас здивують

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Індійська кухня не така проста, як може здатися на перший погляд, і насправді є не зовсім такою, якою її можна побачити в індійських ресторанах.

Відповідну статтю від Ясасвіні Сампаткумар опублікували на BBC Food.

Відзначається, що в Індії їжу часто готують на посуді з обпаленої глини, переважно використовують місцеві продукти і подають на посуді з листя, металу або дерева.

"Традиційно їжа готувалася на дровах. Сервірувальний посуд було виготовлено ​​з латуні або срібла. В даний час, однак, часто можна побачити нержавіючу сталь. Газова плита також зручніша, ніж дров'яний камін", - розповідають експерти.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, як приготувати справжні індійські коржики.

Індійська кухня: рецепти, особливості та факти, які вас здивують

Крім того, на самому ділі справжня індійська кухня не включає в себе такі продукти як капуста (звичайна і кольорова), помідори, горох, моркву, перець чилі (з Мексики), картоплю (з Америки), - ці продукти зараз широко використовуються там, але потрапили в країну зовсім недавно.

Соус каррі ж готелі і ресторани в Індії почали популяризувати тільки в останні 100 років як "індійський".

"Для тих, хто мало знає про індійську кухню, цибульний-томатний соус став класикою", - йдеться в статті.

Індійська кухня: рецепти, особливості та факти, які вас здивують

Одним з традиційних видів трапези є рис з соусом кужамбу і закусками.

Ще рис подають з легким расамом (рідким супом), приготованим з насіння кмину, перцю і коріандру, він також може включати в себе гострий смажену картоплю.

Індійська кухня: рецепти, особливості та факти, які вас здивують

Широко використовуються незрілі манго, сирі банани, боби, солодка картопля, бананові стебла, коріння таро, гіркий гарбуз і вельдський виноград, приправляють страви перцем, кмином, сіллю, гірчичним зернами, кунжутним маслом, чорними бобами, листям каррі.

Солодкі закуски можуть готувати з кокосового горіха, насіння чорного кунжуту і крупнозернистої пшениці, солоні, - з сочевичної пасти і перцю.

Індійська кухня: рецепти, особливості та факти, які вас здивують

Раніше OBOZREVATEL.Smak приводив поради та рецепти, як готувати ідеальний суп-пюре.

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