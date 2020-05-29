Гвоздика: розкрито важливі переваги, про які слід знати

Гвоздика – це пряність, яка представляє собою висушені бутони квітів гвоздичного дерева. Вона знижує рівень цукру в крові та допомагає в лікуванні серцево-судинної і травної систем.

Протягом багатьох років гвоздика активно використовується на кухні для ароматизації різних страв і напоїв.

бутони гвоздики Getty

OBOZREVATEL спільно з cocinafacil.com.mx пропонує детальніше ознайомитися з її перевагами і способом використання.

Переваги гвоздики

Завдяки своїм протизапальним властивостям вона бореться з розладом травлення та усуває діарею.

Запобігає згортанню крові та стимулює гарний кровообіг.

Евгенол (головний компонент ефірної олії) підтримує здоров'я серцево-судинної системи.

Бореться з нудотою і запамороченням.

Діє як природне знеболююче, зменшує зубний біль.

Її флавоноїди здатні знизити рівень цукру в крові.

Ефективна для лікування респіраторних захворювань, діє як відхаркувальний засіб, який видаляє мокротиння.

Зменшує подразнення горла.

Якщо використовується як ефірне масло, допомагає розслабитися.

гвоздика Getty

Як використовувати

Найчастіше гвоздика використовується як ароматична пряність для рецептів, але також з неї можна приготувати чай.

Для цього необхідно:

Закип'ятити склянку води, додати 3 бутона гвоздики

Дати настоятися протягом 10 хвилин

Подавати з лимоном і чайною ложкою меду

Як повідомляв OBOZREVATEL, за твердженням вчених, мигдальний горіх визнаний найкориснішим для людського організму.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!