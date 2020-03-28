Готуємо разом з дітьми

Для дітей приготування їжі означає допомогу або, скоріше, активну участь в чаклунстві: то, що перетворює просте сировину під смачні страви.

Це спільне грайливе і корисне заняття, яке перевіряє навички ручної праці, концентрацію, терпіння і уяву.

Незважаючи на те, що екрани телевізорів буквально захоплені гастрономією, а книги і онлайн-підручники все частіше присвячуються стравам для самих маленьких, насправді діти бувають на кухні досить рідко, і це погано, – стверджує la Repubblica.

У нинішній ситуації, сидячи вдома, можна готувати їжу разом з мамою, татом, братами і сестрами, а також бабусями. Це допоможе зміцнити сімейні стосунки і насолодитися кулінарним досвідом разом.

Це дійсно цінний час, коли діти на кухні дегустують їжу, тому що це створює безліч смакових спогадів, які вони потім будуть нести всередині, як дорослі. Це також допомагає увійти в колективну ідентичність, коли вони пробують традиційні страви.

Участь у творчому процесі робить їжу подвійно смачніше, а також стає веселим проведенням часу і безпомилковим трюком, щоб спонукати дітей пробувати такі продукти, як риба і овочі, до яких багато хто з них ставляться з обережністю. Більш того, діти люблять маніпулювати елементами, зокрема, місити, бачити щось, що складається з хаосу інгредієнтів, з вільним і забавним підходом.

Пропонуємо вашій увазі рецепт Тірамісу для приготування з дітьми

Тірамісу груша і шоколад

Складові:

14-16 паличок савоярді, 1 банка груш в сиропі, 250 г маскарпоне, 2 яйця, 4 столові ложки цукру, какао-порошок, шоколад, момпарілья для прикраси

Приготування:

Почніть розміщувати всі інгредієнти на робочій поверхні.

Спочатку відокремте яєчні білки від жовтків і збийте їх з цукром. Потім почніть збивати жовтки. Потім додайте маскарпоне до збитих жовтків і акуратно введіть яєчні білки. Перенесіть отриману суміш в кондитерський пакет.

Зараз настав час відокремити груші від сиропу, який в подальшому буде змішуватися з невеликою кількістю води. Сироп послужить соусом для тірамісу, який, зрозуміло, призначений для самих маленьких і не містить кави.

Змочіть половину паличок савоярді в грушевому соку і зробіть перший шар в будь-якій формі для десерту. Розкладіть більше половини груш, попередньо нарізавши на дрібні шматочки і шоколадну стружку. Покрийте шар печива половиною крему з маскарпоне і посипте какао.

Повторіть процес вдруге, щоб сформувати ще один шар. Посипте поверхню тертим шоколадом, якщо хочете надати трохи кольору.

Зберігайте в холодильнику, поки десерт не буде готовий до вживання.

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