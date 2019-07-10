Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи

393 Читати матеріал російською

Помідори по-корейськи, - простий у приготуванні, але неймовірно смачний овочевий салат, який як ніколи актуальний в сезон помідорів.

Рецептом його приготування поділилися на каналі Cookpad, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

За рецептом потрібно: кілограм дрібних стиглих помідорів, два болгарських перця, один перець чилі, по 50 г оливкової олії і 6%-вого оцту, 8 зубчиків часнику, дві столові ложки цукру, одна столова ложка солі, по чайній ложці меленого коріандру і чорного меленого перцю, зелень за смаком (найкраще використовувати кріп, петрушку і кінзу).

Також дивіться на OBOZREVATEL.Smak рецепт приготування кабачкової ікри на зиму.

Помідори ріжуть на чотири частини, укладають в миску, де вони будуть маринуватися.

Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи

Перець, часник і зелень потрібно подрібнити в блендері, але трохи зелені залишити окремо цілою. Додати в суміш всі спеції, олію та оцет, добре перемішати, після чого окремо порізати решту зелені, все це додати до помідорів і добре перемішати.

Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи
Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи
Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи
Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи
Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи

Прибрати миску в холодильник за добу, протягом якої її вміст потрібно ще кілька разів перемішати, після чого блюдо вже буде готове до вживання.

Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи
Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи

Дивіться відео приготування помідорів по-корейськи:

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати полуничне варення на зиму.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані