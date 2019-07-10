Дуже смачний рецепт помідорів по-корейськи

Помідори по-корейськи, - простий у приготуванні, але неймовірно смачний овочевий салат, який як ніколи актуальний в сезон помідорів.

Рецептом його приготування поділилися на каналі Cookpad, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

За рецептом потрібно: кілограм дрібних стиглих помідорів, два болгарських перця, один перець чилі, по 50 г оливкової олії і 6%-вого оцту, 8 зубчиків часнику, дві столові ложки цукру, одна столова ложка солі, по чайній ложці меленого коріандру і чорного меленого перцю, зелень за смаком (найкраще використовувати кріп, петрушку і кінзу).

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Помідори ріжуть на чотири частини, укладають в миску, де вони будуть маринуватися.

Перець, часник і зелень потрібно подрібнити в блендері, але трохи зелені залишити окремо цілою. Додати в суміш всі спеції, олію та оцет, добре перемішати, після чого окремо порізати решту зелені, все це додати до помідорів і добре перемішати.

Прибрати миску в холодильник за добу, протягом якої її вміст потрібно ще кілька разів перемішати, після чого блюдо вже буде готове до вживання.

Дивіться відео приготування помідорів по-корейськи:

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