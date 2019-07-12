Дуже смачний рецепт курки в вершках з болгарським перцем

Найчастіше ми намагаємося приготувати на вечерю якусь ситну, але не важку для організму їжу. Відмінним варіантом є тушкована курка в вершках з болгарським перцем.

Кожна господиня добре знає про те, що куряче м'ясо володіє особливим смаком, а готувати його можна абсолютно з чим завгодно. Тушковану курку в вершках з болгарським перцем приготувати зовсім не складно – блюдо готується недовго і виходить дуже смачним.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з покроковим рецептом і необхідними інгредієнтами для приготування цієї страви за наступним посиланням.

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