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Дуже смачний рецепт курки в вершках з болгарським перцем

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Найчастіше ми намагаємося приготувати на вечерю якусь ситну, але не важку для організму їжу. Відмінним варіантом є тушкована курка в вершках з болгарським перцем.

Кожна господиня добре знає про те, що куряче м'ясо володіє особливим смаком, а готувати його можна абсолютно з чим завгодно. Тушковану курку в вершках з болгарським перцем приготувати зовсім не складно – блюдо готується недовго і виходить дуже смачним.

Дуже смачний рецепт курки в вершках з болгарським перцем

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з покроковим рецептом і необхідними інгредієнтами для приготування цієї страви за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали, як приготувати неймовірно смачний сендвіч з куркою під назвою "Цезар Ролл".

Тим часом також ми ділилися рецептом правильного приготування курячої грудки в маринаді з картоплею.

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