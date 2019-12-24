Дуже смачні салати з ананасом – кращі рецепти на Новий рік

Для святкового меню якнайкраще підійдуть пікантні салати з ананасами.

Ананаси ідеально поєднуються з куркою, грибами шинкою і морепродуктами.

FoodOboz пропонує добірку казково смачних оригінальних салатів для новорічного столу на будь-який смак.

З ананасом і копченою куркою

Відмінна страва з копчених курячих стегенець, кукурудзи, сиру і ананасів, яка подається особливим чином. Секрет приготування такого салату читайте тут: Салат з ананасом і копченою куркою.

Салат з ананасом і копченою куркою

З креветками і ананасами

Дуже проста страва з морепродуктами, ананасом і сиром. Готовий салат просто тане в роті, а його апетитний вигляд порадує будь-якого гурмана! Рецепт шукайте за посиланням: Салат креветками і ананасами.

Салат креветками і ананасами

З ананасами і грибами

Відмінний варіант салату з печерицями та курячим філе, особливий смак якому надає консервований ананас. Інгредієнти укладаються на широке блюдо шарами, і салату дається кілька годин, щоб смаки всіх продуктів злилися воєдино. Як його приготувати, дивіться тут: Салат з ананасами і грибами.

Салат з ананасами і грибами

З ананасами і шинкою

Дуже смачний пікантний салат з часниковою заправкою і мінімум інгредієнтів. Коли немає часу готувати щось складне, ця стрва просто знахідка! Її рецепт шукайте за посиланням: Салат з ананасами і шинкою.

Салат з ананасами і шинкою

Читайте також:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!