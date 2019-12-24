Дуже смачні салати з ананасом – кращі рецепти на Новий рік

Для святкового меню якнайкраще підійдуть пікантні салати з ананасами.
Ананаси ідеально поєднуються з куркою, грибами шинкою і морепродуктами.
FoodOboz пропонує добірку казково смачних оригінальних салатів для новорічного столу на будь-який смак.
З ананасом і копченою куркою
Відмінна страва з копчених курячих стегенець, кукурудзи, сиру і ананасів, яка подається особливим чином. Секрет приготування такого салату читайте тут: Салат з ананасом і копченою куркою.
Салат з ананасом і копченою куркою
З креветками і ананасами
Дуже проста страва з морепродуктами, ананасом і сиром. Готовий салат просто тане в роті, а його апетитний вигляд порадує будь-якого гурмана! Рецепт шукайте за посиланням: Салат креветками і ананасами.
Салат креветками і ананасами
З ананасами і грибами
Відмінний варіант салату з печерицями та курячим філе, особливий смак якому надає консервований ананас. Інгредієнти укладаються на широке блюдо шарами, і салату дається кілька годин, щоб смаки всіх продуктів злилися воєдино. Як його приготувати, дивіться тут: Салат з ананасами і грибами.
Салат з ананасами і грибами
З ананасами і шинкою
Дуже смачний пікантний салат з часниковою заправкою і мінімум інгредієнтів. Коли немає часу готувати щось складне, ця стрва просто знахідка! Її рецепт шукайте за посиланням: Салат з ананасами і шинкою.
Салат з ананасами і шинкою
Читайте також:
Рецепти дивовижних шарових салатів на Новий рік.
Рецепт самого смачного салату з плавленим сирком на свято.
Топ-5 рецептів куті на Різдво.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!