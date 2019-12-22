Дивовижний салат з кальмарами і крабовими паличками: простий рецепт

Оригінальний салат з морепродуктами стане прикрасою святкового столу і виступить ідеальною стравою для романтичної вечері.
У ньому не так багато складових, тому приготувати цей салат досить просто. Крім того, якщо ви роздумуєте, чим замінити нудне Олів'є в Новий рік, саме цей салат з кальмарами – то, що ви шукали.
Крім морепродуктів, нам знадобиться солодка консервована кукурудза, варені яйця і цибуля.
Як приготувати цю страву, читайте в рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Салат з кальмарами і крабовими паличками.
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