Дивовижний салат з кальмарами і крабовими паличками: простий рецепт

Оригінальний салат з морепродуктами стане прикрасою святкового столу і виступить ідеальною стравою для романтичної вечері.

У ньому не так багато складових, тому приготувати цей салат досить просто. Крім того, якщо ви роздумуєте, чим замінити нудне Олів'є в Новий рік, саме цей салат з кальмарами – то, що ви шукали.

Крім морепродуктів, нам знадобиться солодка консервована кукурудза, варені яйця і цибуля.

Як приготувати цю страву, читайте в рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Салат з кальмарами і крабовими паличками.

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