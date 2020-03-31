Морковне борошно: чому дієтологи розкритикували один з фуд-трендів цього року

Одним з головних фуд-трендів цього року став пошук продукта для виготовлення безглютенового борошна.

Прибічники здорового харчування почали робити борошно із самих несподіваних продуктів, починаючи з моркви та закінчуючи бананами.

Про те, чи варто переходити на альтернативні варіанти борошна і відмовлятися від глютену OBOZREVATEL запитав у експертів.

Ольга Набока, лікар-дієтолог: "Не можна замінити пшеничне борошно тільки морквяним борошном без шкоди для організму"

"Надмірна кількість глютену дійсно дуже погано впливає на наш організм і перевантажує всі системи. Особливо погано глютен впливає на роботу печінки. Т

Але також потрібно розуміти, що глютен нам необхідний.. Якщо ви замінюєте пшеничне борошно безглютеновим варіантом, намагайтеся використовувати кілька видів борошна. Не можна замінити пшеничне борошно тільки морквяним борошном без шкоди для організму. Це теж буде серйозним навантаженням, але вже за іншими показниками".

Сергій Антонюк, лікар-дієтолог: "Потрібно розуміти, чому і навіщо людина відмовляється від глютену"

"Пшеничне борошно і безглютенове борошно - це абсолютно різні продукти. Людина має вживати злакові культури, вона має отримувати клітковину. Не варто поспішати відмовлятися від пшеничного борошна.

Що стосується відмови від глютену, то якщо у вас немає медичних показників для повного виключення глютену з раціону, навіщо від нього відмовлятися? Якщо ж людина не переносить глютен або за життєвими показниками глютен потрібно повністю виключити з раціону, тоді це вже зовсім інша розмова. І в цій ситуації вже має сенс шукати альтернативу у вигляді борошна з тієї ж моркви або бананів. Але непереносимість глютену - це рідкісний випадок, що вимагає серйозного обстеження".

Людмила Гончарова, лікар-імунолог, дієтолог: "Для нашого організму корисне зерно, але не борошно".

"Глютен - це частина білка, частина білкового ланцюжка в білку пшениці, ячменю, жита, вівса і камуту. Ці злакові в своєму білковому ланцюжку містять ту частину, яку вчені назвали" глютеном". Є люди, у яких спостерігається непереносимість як частини білка, так і всієї цієї білкового ланцюжка зернових. Якщо у людини є непереносимість глютену, вона не буде переносити і пшеницю, і жито, і овес і т.ін. Це потрібно чітко зрозуміти і прибрати ці продукти зі свого раціону, замінивши їх іншими зерновими, які не містять глютену.

Що стосується борошна, то потрібно розуміти, навіщо ми робимо борошно з інших продуктів. Просто тому, що нам подобається випічка. Ми любимо випічку і сидимо на ній як на наркотику. Якщо не можна їсти пшеницю, людина буде робити борошно з моркви і з чого завгодно. Питання в тому, наскільки це правильно для нашого організму? Це не правильно.

Все, що перемелене - по суті вже непридатне для нашого кишківника. Зерно, перемелене на борошно, при контакті з водою перетворюється на "клей", який нашому кишківнику дуже важко засвоювати. Будь-яке борошно для нашого організму - це не корисно. Для нашого організму корисно зерно, але не борошно. Що стосується відмови від глютену - це не має нічого спільного зі здоровим способом життя. Це маркетинговий хід, але це не здорове харчування".

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

Про те, які види борошна зараз з'явилися в якості безглютенової альтернативи, ви можете прочитати тут.

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