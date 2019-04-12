Дев'ять шкідливих продуктів, які насправді корисні

Якщо ви стежите за своїм здоров'ям і фігурою, то напевно вже встигли поставити хрест на шоколаді, макаронах та інших "шкідливих" продуктах. Ніхто не буде сперечатися, що часто вживати їх не варто, але й користь від них теж є. Пропонуємо поглянути на список таких продуктів і змінити свою думку:

1. Картопля

Всі ж люблять картоплю фрі та чіпси? Тільки подумайте скільки там олії та консервантів через які вона так привабливо виглядає. Але є безліч рецептів, завдяки яким картопля стає більш поживною і корисною ніж фрі та чіпси. У картоплі багато калію, вітаміну C і клітковини, вони зберігаються якщо готувати її в шкірці.

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2. Хліб

Зазвичай хліб виключають з дієт як продукт, який містить велику кількість вуглеводів. Однак в хлібі з висівками містяться вітаміни необхідні організму. Він багатий на складні вуглеводи, клітковину та магній. Але не варто вживати його у великих кількостях, інакше ви ризикуєте набрати зайву вагу.

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3. Червоне м'ясо

Багато хто прагне обмежувати вживання червоного м'яса оскільки воно дуже жирне. Але в помірних кількостях, червоне м'ясо нітрохи не гірше курячого або інших видів м'яса. Дієтологи стверджують, що в ньому міститься необхідний білок і залізо, але все залежить від способу приготування. У магазині вибирайте не жирні шматки м'яса, готуйте його з овочами.

Більше рецептів страв з яловичини і телятини на нашому сайті.

4. Кава

Улюблений напій вранці, він пробуджує і дає енергію на весь день. Він корисний, але в помірних кількостях. Згідно з інформацією, на сайті "hopkinsmedicine.org" він допомагає запобігти хворобі Паркінсона, скорочує шанси серцевого нападу. Допустима кількість в день для дорослого – від 3-5 чашок, важливо не перевищувати норму в 400 млг. кофеїну – приблизно 95 млг. кофеїну на чашку. Головне при цьому не переборщити з цукром та вершками. Штучні підсолоджувачі краще не додавати, вони містять шкідливі речовини і можуть викликати звикання.

5. Смузі

В одній склянці смузі міститься більше цукру ніж денная норма для людини. У багатьох кафе швидкого харчування смузі роблять з молоком, вершками і навіть морозивом. Але якщо питання корисності для вас на першому місці, попросіть зробити смузі тільки з фруктів або з додаванням йогурту. Найкраще зробити смузі вдома та концентруватися не на фруктах, а на ягодах, в них менше цукру ніж в бананах або яблуках.

Рецепт корисного смузі на нашому сайті.

6. Вино

Алкоголь точно не входить в список корисних продуктів. Однак від одного келиха в день шкоди явно не буде. Постійно вживаючи невелику кількість вина, ви вберігаєте себе від серцевих і ракових захворювань. Але, як і у випадку з будь-якою їжею – головне міра. Обмежтеся одним келихом в обід або ввечері перед сном.

7. Паста

Відмінний варіант для обіду або вечері, якщо ви звичайно не боїтеся великої кількості вуглеводів. Але макарони не такі шкідливі, як багато хто звик думати. Це доводить дослідження 2006 року, результати, якого були опубліковані в журналі "Харчування і профілактика діабету". В експерименті взяли участь більше 14 000 людей. Вчені з'ясували, що тим, хто регулярно вживає макаронні вироби найлегше дотримуватися дієти, у них тонша талії і менша маса тіла. До пасти рекомендується додавати овочі та ні в якому разі м'ясо або соуси.

Рецепти спагеті на нашому сайті.

8. Шоколад

Улюблений з дитинства і завжди такий бажаний. Чи знали ви, що в шоколаді містяться речовини корисні для роботи мозку, здоров'я серця і гарного настрою? Варто відзначити, що таких речовин немає в звичайних шоколадних батончиках або печиві. Вони знаходяться саме в чорному шоколаді або шоколаді з низьким вмістом цукру. Вчені австралійського університету в містечку Свінберн в 2010 році довели, що флаваноли в чорному шоколаді можуть поліпшити когнітивні здібності, особливо в стресових ситуаціях. Чорний шоколад здатний покращувати кровообіг, оскільки поліфіноли в какао знижують рівень холестерину.

Більше рецептів брауні з темного шоколаду на нашому сайті.

9. Консервовані овочі

Так, свіжі овочі набагато корисніші, вони не піддавалися обробці і їх можна їсти хоч кожен день, в помірних кількостях, звичайно. Але в консервованих овочах теж є вітаміни і поживні речовини. Це було доведено в 2014 році, одним американським медичним журналом. Дослідження показало, що овочі в банках нітрохи не гірше свіжих і вони цілком зберігають свої корисні якості, шкідливими можуть бути добавки. Тому краще за все купувати консервовані овочі без солі або з малим її змістом.

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