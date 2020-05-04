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Дешево і смачно: паста з грибами у вершковому соусі

2.2т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом пасти з грибами в соусі в Youtube поділився канал "Завжди смачно".

Дешево і смачно: паста з грибами у вершковому соусі

ПАСТА З ГРИБАМИ У ВЕРШКОВОМУ СОУСІ

Інгрідієнти

  • печериці - 250 г,

  • паста - 180 г,

  • вершки - 150 мл,

  • пармезан або твердий сир - 60 г,

  • масло вершкове - 40 г,

  • оливкова олія - 1,5 ст.л,

  • часник - 2 зубчики,

  • сіль - 2 ч.л,

  • перець чорний мелений - 1/2 ч.л,

  • петрушка - 10 г

Приготування

У каструлю наливаємо воду, додаємо дрібку солі і оливкову олію. Доводимо воду до кипіння і відправляємо в неї пасту. Варимо пасту, як зазначено на упаковці.

На сковороду кладемо вершкове масло і топимо його до рідкого стану. Викладаємо на сковороду нарізані печериці. На середньому вогні обсмажуємо гриби до появи золотавої скоринки. Для зручності можна смажити гриби не всі відразу, а маленькими порціями.

Додаємо до грибів сіль, подрібнений часник і чорний мелений перець. Все перемішуємо і вливаємо вершки. Доводимо масу до кипіння і відправляємо в соус натертий на тертці пармезан. Додаємо ополоник окропу, все перемішуємо і даємо соусу покипіти 3-4 хвилини.

Викладаємо в сковороду відварену пасту, все перемішуємо. Тушкуємо пасту з соусом кілька хвилин і вимикаємо плиту. Перед подачею посипаємо страву свіжою зеленню.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Карантин в Україні живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування карантин
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