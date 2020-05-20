Де зберігати свіжу полуницю і як це робити правильно

Щоб свіжа полуниця якомога довше зберігала свій смак і аромат, ягоди потрібно зберігати в холодильнику, виклавши їх в друшляк або контейнер без кришки.

Крім того, важливо знати ще кілька правил.

Чого не можна робити

Не можна зберігати свіжу полуницю при кімнатній температурі, оскільки ягода може швидко зіпсуватися.

Не можна зберігати свіжу полуницю в металевому неемальованому посуді. Річ у тім, що полуниця може вступити в реакцію з металом.

Не варто зберігати свіжі ягоди в щільно закритій тарі. В разі повної відсутності повітря, полуниця, яка на 80% складається з рідини, просто запліснявіє.

Готуємо ягоди до зберігання

Перед тим, як відправити ягоди в холодильник, їх потрібно ретельно перебрати. Всі зіпсовані або прим'яті ягоди потрібно прибрати, оскільки вони почнуть псуватися.

Плодоніжки не треба видаляти, так полуниця буде зберігатися довше.

Свіжу полуницю не миємо. Вимиті ягоди будуть зберігатися набагато менше.

Як правильно зберігати полуницю

Зберігати свіжі ягоди краще в холодильнику, у відсіку для овочів, виставивши температуру від 0 до +6.

Свіжі ягоди краще зберігати в пластиковій, емальованій або скляній тарі. Однак не варто щільно закривати контейнери, оскільки ягоди "задихнуться".

Ідеальний варіант для зберігання свіжої полуниці - друшляк. Отвори дадуть можливість ягодам "дихати", і полуниця буде зберігатися кілька днів.

Посуд з полуницею краще накрити марлею або паперовими рушниками. Це допоможе прибрати зайву вологу, і ягоди довше залишатимуться сухими.

Хоча б раз на день перебирайте ягоди і прибирайте ті, які почали псуватися.

Скільки можна зберігати свіжу полуницю

Полуниця - досить примхлива ягода, яка вимагає особливого до себе підходу і має дуже обмежений термін придатності.

При кімнатній температурі полуницю можна зберігати від 10 годин до доби, не більше. Через добу ваша ягода потече, і вам доведеться або терміново відправляти її в морозилку, або щось з неї готувати.

При температурі від +3 до +6 градусів полуницю можна зберігати протягом трьох діб. Однак потрібно, щоб були дотримані всі умови: тара не повинна бути герметично закрита, ягоди не миємо й черешки не видаляємо.

При температурі від 0 до +3 градусів полуницю можна зберігати близько 5 діб. Однак, потрібно буде обов'язково перебирати ягоди і прибирати ті, які почали псуватися.

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