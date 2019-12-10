Чудова печена картопля: рецепт із секретом

Запечена в духовці картопля з хрусткою скоринкою – кращий гарнір для будь-якого столу.

Щоб картопля не перетворилася в кашу, але при цьому була всередині м'якою, варто скористатися однією кулінарною хитрістю – трохи відварити миту неочищену картоплю перед запіканням.

Крім того, перед тим, як відправити картоплю в духовку, слід приправити її особливим соусом, який готується за одну хвилину!

Про те, як правильно приготувати такий апетитний гарнір, читайте в детальному рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Картопля в мундирі в духовці.

Картопля в мундирі в духовці

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