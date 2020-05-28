Рецепт: чорні спагетті зі спаржею та креветками

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, які приготовлені з сезонних овочів. Сьогодні пропонуємо рецепт чорних спагетті зі спаржею та креветками за рецептом італійських кухарів.
Креветки та спаржа, а також креветки та кабачки - це відмінна кулінарна класика, в якій поєднуються рибні продукти з овочами. У цьому рецепті використання чорних спагетті, тобто тих, які отримують шляхом поєднання чорнил каракатиці з борошном грубого помелу, є великим плюсом. З органолептичної точки зору - оскільки чорнила каракатиці підсилюють смак моря, а з естетичної точки зору, тому що спагетті, чорні і блискучі від масла, створюють гарний хроматичний контраст з рожевими вареними креветками і зеленню спаржі.
Складові
для 4 осіб
360 г чорних спагетті, тобто, продуктів з чорнилом каракатиці
500 г хвостів креветок
500 г зеленої спаржі
1 білий лук
оливкова олія першого віджиму
кілька пір'я зеленої цибулі
червоний перець не надто гострий
сіль
Приготування
Очистіть спаржу і видаліть тверду та волокнисту частину. Після очищення спаржі наріжте стебло кільцями і залиште верхівки цілими.
Тонко наріжте білу частину зеленої цибулі і відправте її пасеруватися з 4-5 столовими ложками олії в антипригарной сковороді з високими бортиками. Додайте нарізану спаржу, посоліть та додайте склянку гарячої води. Готуйте в закритій сковороді 10 хвилин.
Очистіть хвости креветок (розріжте їх на дві або три частини, якщо вони великі) і покладіть їх до спаржі. Також додайте верхівки спаржі і свіжий червоний перець, нарізаний скибочками. Готуйте ще три-чотири хвилини, часто помішуючи.
Додайте нарізану зелену цибулю.
Зваріть спагеті в рясно підсоленій киплячій воді, злийте воду і перекладіть в каструлю.
Полийте невеликою кількістю масла і протушкуйте протягом хвилини, щоб змішати інгредієнти.
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