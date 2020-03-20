Чи корисна перша зелень і чи варто її купувати?

Свіжу зелень, яка зараз продається, має сенс ввести в раціон харчування виключно для різноманітності.

Не варто акцентувати на ній увагу як на основному джерелі вітамінів, - про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила дієтолог Олена Юдіна.

"Зелень, яку зараз продається, варто використовувати для смакових відчуттів. І не більше того. Вітаміни та мінерали там досить сумнівні. Цю зелень удобрюють, її поливають спеціальними розчинами. Через високий вміст в ній нітратів перша зелень нерідко викликає серйозні алергічні реакції навіть у продавців, які торгують на ринках.

Щоб себе убезпечити, потрібно взяти чисту воду і вимочити пучок зелені як мінімум годину, а в ідеалі - не менше двох годин. Це не повинна бути вода з-під крана. Це повинна бути хоча б вода з бювету. Зелень потрібно вимочувати, щоб з неї вийшли нітрати. Потім воду потрібно буде злити, а зелень добре промити. Тільки після цього першу зелень можна використовувати.

Але я б не купувала першу зелень. Тим більше, я не купувала б її про запас. Я б просто додала її в раціон виключно для смакових відчуттів. Я б рекомендувала робити заготовки зелені з літа. Петрушку, кріп, базилік і т.д. без проблем можна заморозити. У замороженої зелені дійсно зберігаються всі вітаміни і мінерали. Зелень потрібно вимити, висушити і заморозити. Замороження повинно бути глибоким, не менше 25 градусів. Тільки так в ній збережуться всі вітаміни і мінерали.

Потрібно розуміти, що, коли використовується термообробка, йде втрата вітамінів до 50%. Тобто заморожена зелень буде втрачати свої властивості при додаванні в супи і другі страви, але вона корисніша, ніж перша зелень, вирощена з додаванням нітратів ".

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