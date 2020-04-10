Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Брюссельська капуста: продукт здоров'я і достатку

4.5т
Читати матеріал російською

Брюссельська капуста – це овочева культура, що належить до великого сімейства Капустяні (Brassicaceae). Вона з'являється на наших ринках, переважно, в зимовий період.

Вирощується частіше в центральній і північній Європі, оскільки для її зростання необхідний холодний клімат.

Брюссельська капуста: продукт здоров'я і достатку

Getty

Брюссельська капуста містить багато вітамінів і антиоксидантів, тому є цінним продуктом для здоров'я і благополуччя. Будучи овочем, вона забезпечує досить незначне споживання калорій і макроелементів, але відрізняється високим вмістом клітковини і мікроелементів, серед яких калій, вітамін С, В9, бета-каротин і ретинол. Особливе багатство компонентів робить брюссельську капусту дуже популярною в області дієтології, пише giallozafferano.it

Користь для здоров'я

Брюссельська капуста: продукт здоров'я і достатку

Getty

Брюссельська капуста, як і всі хрестоцвіті рослини, є відмінним союзником для здоров'я, оскільки вона:

- сприяє підтримці роботи кишечника, завдяки наявності волокон і пребіотичній дії на кишкову мікробіоту;

- надає природне антианемічні дію через помітну присутность фолатів (форми вітаміну В9), які відіграють важливу роль в регенерації еритроцитів;

- захищає організм від окислювального дії вільних радикалів;

- надає кардіозахисну дію, сприяючи зниженню деяких показників, таких як гомоцистеїн.

Численні дослідження також зосереджені на сульфорафаном – молекулі, яка присутня в хрестоцвітних рослинах, яка володіє сильною антиоксидантною, протидіабетичною та протипухлинною дією.

Протипоказання

Споживання брюссельської капусти, як правило, не рекомендується в разі коліту і шлунково-кишкових патологій через велику кількості ферментуючих волокон. Також вона протипоказана в разі патології коагуляції або антикоагулянтної терапії.

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які стали особливо популярні в період карантину. Цього разу ми пропонуємо зробити незвичайні котлети.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Козлова
Теми
рецепти живлення
Тег
харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz