Арахіс: що буде, якщо їсти його кожен день

Арахіс – абсолютно унікальний продукт, він користується величезною популярністю в усьому світі, особливо в Америці. Ну хто ж не любить арахісову пасту? Проте його можна вживати як сирим так і смаженим. Багато людей помиляються, називаючи його горіхом, так, зовні він його нагадує, але належить арахіс до сімейства бобових, разом з квасолею та горохом.

Арахіс поєднує в собі велику кількість речовин, які по-різному впливають на організм людини. Про його користь і шкоду постійно міркують лікарі-дієтологи і люди, які ведуть здоровий спосіб життя.

Так чого ж в арахісі більше – користі чи шкоди? Давайте спробуємо розібратися.

Користь арахісу

Крім приємного смаку, арахіс багатий на ряд корисних кислот, вітамінів та мінералів. Сто грамів арахісу дорівнюють половині денної норми магнію і фосфору. Поліфеноли, що входять до складу арахісу, є природними антиоксидантами. Їх активно використовують в профілактиці захворювань серцево-судинної системи, вони захищають клітини організму від передчасного старіння. Лінолева кислота допомагає організму виробляти арахідонову кислоту, яка регулює вміст холестерину і захищає клітини тіла. Арахіс знижує ризик безпліддя, позитивно впливає на гормональний фон в організмі. Фолієва кислота, яка міститься в арахісі, важлива для здоров'я майбутньої дитини.

Шкода арахісу

Як і будь-який інший продукт, арахіс не завжди ідеально підходить кожній людині. Часом він може викликати алергію. Вживання його в великих кількостях може призвести до появи зайвої ваги, оскільки калорійність арахісу становить 550 Ккал. Арахіс не рекомендується людям з хворими судинами або варикозом – він сприяє підвищенню в'язкості крові. Купуючи "земляний горіх" важливо звертати увагу на його стан, він не повинен бути покритий цвіллю або мати неприємний запах.

Як готувати арахіс

Одним з найпопулярніших методів є саме смажений арахіс. Майте на увазі, смажений арахіс куплений в магазині – шкідливий для нирок і печінки. Найкраще купити пакет сирого і самостійно посмажити його вдома на пательні без олії. При вживанні такого арахісу в невеликих кількостях і регулярно, якість волосся, нігтів і шкіри помітно покращиться. Це відмінна заміна смаженого м'яса та іншої шкідливої їжі.

Приготуйте за рецептами страви з квасолі, сочевиці, нуту і гороху.

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